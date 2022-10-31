Зростання цін у Польщі встановило рекорд — Finance.ua

Зростання цін у Польщі встановило рекорд Вчора 19:17 — Світ

Ціни на споживчі товари та послуги у жовтні 2022 року в річному обчисленні зросли на 17,9%, а порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,8% — це черговий рекорд.

Такими є дані Головного управління статистики, пише Європейська правда.

У жовтні 2022 року найбільше подорожчало пальне для приватного транспорту.

Порівняно з вереснем 2021 року воно зросло на 19,5%, а порівняно з вереснем 2022 року — на 4,1%.

Чергове зростання цін зафіксовано на споживчі товари та послуги — на 1,8% порівняно з вереснем 2022 року. У секторі цін на енергоносії зростання склало 2%.

У вересні Головне статистичне управління оприлюднило швидку оцінку інфляції. З’ясувалося, що цей коефіцієнт склав 17,2%, що є ще одним підвищенням. У серпні інфляція становила 16,1%, у липні — 15,6%.

Ціни на споживчі товари та послуги у вересні 2022 року в річному обчисленні зросли на 17,2%, а порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,6%, повідомило Головне управління статистики.

Європейська правда За матеріалами:

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