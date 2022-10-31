Зростання цін у Польщі встановило рекорд — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання цін у Польщі встановило рекорд

Світ
548
Ціни на споживчі товари та послуги у жовтні 2022 року в річному обчисленні зросли на 17,9%, а порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,8% — це черговий рекорд.
Такими є дані Головного управління статистики, пише Європейська правда.
У жовтні 2022 року найбільше подорожчало пальне для приватного транспорту.
Порівняно з вереснем 2021 року воно зросло на 19,5%, а порівняно з вереснем 2022 року — на 4,1%.
Чергове зростання цін зафіксовано на споживчі товари та послуги — на 1,8% порівняно з вереснем 2022 року. У секторі цін на енергоносії зростання склало 2%.
У вересні Головне статистичне управління оприлюднило швидку оцінку інфляції. З’ясувалося, що цей коефіцієнт склав 17,2%, що є ще одним підвищенням. У серпні інфляція становила 16,1%, у липні — 15,6%.
Ціни на споживчі товари та послуги у вересні 2022 року в річному обчисленні зросли на 17,2%, а порівняно з попереднім місяцем ціни зросли на 1,6%, повідомило Головне управління статистики.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.