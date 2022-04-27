Зростання цін на товари та енергоносії може тривати до 2024 року — Finance.ua

Зростання цін на товари та енергоносії може тривати до 2024 року

Вчора 20:23 — Особисті фінанси

Зростання цін на товари та енергоносії може тривати до 2024 року

У вівторок група Світового банку повідомила, що зростання цін на продукти харчування та енергоносії, що погіршилися війною в Україні, може тривати до кінця 2024 року через перебої в торгівлі та виробництві.

Про це передає Bloomberg

Очікується, що зростання цін на енергоносії, яке досягло найбільшого з часів нафтової кризи 1973 року, перевищить 50% у 2022 році, а потім послабиться в 2023 і 2024 роках.

А ціни на сільське продукцію сільського господарства та метали зростуть майже на 20% у 2022 році, а потім в наступних роках збільшаться на високому рівні.

«Загалом це є найбільшим товарним шоком, який ми зазнали з 1970-х років», — сказав у заяві Індерміт Гілл, віце-президент Світового банку з питань справедливого зростання, фінансів та інституцій.

Відповідно до звіту, війна може призвести до тривалої інфляції та затримки переходу на чисту енергію, оскільки країни шукають альтернативні торгові шляхи та нарощують виробництво товарів. Різке зростання цін на енергоносії та, відповідно, вартість добрив може призвести до дефіциту продовольства та зупинити прогрес у скороченні глобальної бідності.

За прогнозами банку, ціни на пшеницю зростуть більш ніж на 40%, досягнувши історичного максимуму в номінальному вираженні цього року, що чинитиме тиск на країни, що розвиваються, які покладаються на імпорт, особливо України та росії.

«Хоча перспективи на товарних ринках значною мірою залежать від тривалості війни в Україні та масштабів санкцій, передбачається, що канали впливу на товарні ринки, ймовірно, збережуться»", — зазначають аналітики у звіті.

«Це матиме довготривалі наслідки», — сказав Джон Баффес, старший економіст групи перспектив Світового банку. Високі ціни «вплинуть на виробництво та якість харчових продуктів, впливаючи на доступність їжі, доходи у сільській місцевості та засоби до існування бідних».

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