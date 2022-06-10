Зростання цін на продукти в травні сповільнилося: що подорожчало найбільше — Finance.ua

Зростання цін на продукти в травні сповільнилося: що подорожчало найбільше

Вчора 08:11 — Особисті фінанси

Зростання цін на продукти в травні сповільнилося: що подорожчало найбільше

Середні ціни на продукти харчування в травні 2022 року в порівнянні з квітнем року зросли 2,6%. Це менше, ніж у квітні, коли продукти подорожчали на 4,2%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: фрукти — на 11,5%, Риба і рибопродукти — на 5,9%, овочі — на 5,4%, хліб і хлібопродукти — на 3,7%, макаронні вироби — на 3,2%,

Водночас яйця подешевшали на 21,2%, цукор — на 1,3%.

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