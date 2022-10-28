Зростання цін на курячі яйця зупинилося – Мінагрополітики — Finance.ua
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Зростання цін на курячі яйця зупинилося – Мінагрополітики

Особисті фінанси
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Зростання цін на курячі яйця зупинилося – Мінагрополітики
Зростання цін на курячі яйця зупинилося – Мінагрополітики
Закупівельні ціни на тендерах на курячі яйця стабілізувались, зростання, як і очікувалось, майже зупинилось.
Про це повідомили в Мінагрополітики.
20 жовтня середня закупівельна ціна торговельними мережами становила 59,6 грн за 1 десяток, а 27 жовтня ціна становила 60,1 грн за 1 десяток.
Виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку.
«Орієнтовно до кінця року посадять як мінімум +6,5 млн шт. птиці, що на 35-40% більше у порівнянні до поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів (5 місяців). То ж, можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни», — зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
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На зростання ціни вплинув сезонний попит, значне скорочення поголів’я курей та падіння виробництва, через військові дії підприємства значно скоротили або взагалі припинили свою діяльність. Через війну було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.
Найбільший відсоток падіння виробництва зафіксований у квітні 2022 року.
Із початку вересня 2022 динаміка ціна на яйця зросла з 29,91 грн за 1 дес. в середньому по Україні до 62,01 грн станом на 27 жовтня. При тому найбільший приріст (16% до попереднього тижня) спостерігався 7 жовтня до ціни, зафіксованої 30 вересня.
Наразі зростання роздрібної ціни суттєво сповільнюється, якщо тиждень тому ціна зросла на 9 в.п., то, станом на сьогодні ціна зросла на 4 в.п.
Графік: Мінагрополітики
Графік: Мінагрополітики

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За матеріалами:
Finance.ua
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