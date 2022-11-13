Зростання цін компенсують: в уряді анонсували індексацію пенсій навесні наступного року — Finance.ua

Зростання цін компенсують: в уряді анонсували індексацію пенсій навесні наступного року Сьогодні 15:17 — Особисті фінанси

Планова індексація пенсій в Україні очікується в березні 2023 року, як і передбачено законодавством. Зростання цін буде компенсоване.

Про це повідомляє в заяві міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону

За її словами, фінансовий стан Пенсійного фонду зараз задовільний, дефіциту немає, всі пенсії виплачуються вчасно.

«І ми переконані, що саме так буде наступного року. І ми плануємо впевнено індексацію пенсій на рівень інфляції. Тобто пенсіонери вже з березня місяця зможуть відчути зростання або принаймні вирівнювання на рівень інфляції своїх пенсій», — сказала вона.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.