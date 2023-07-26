Зросла на 100% від своєї вартості: яка мем-криптовалюта неочікувано змінилася в ціні — Finance.ua

Зросла на 100% від своєї вартості: яка мем-криптовалюта неочікувано змінилася в ціні Сьогодні 22:19 — Криптовалюта

Зросла на 100% від своєї вартості: яка мем-криптовалюта неочікувано змінилася в ціні

Курс Baby Doge 2.0 зріс більш ніж на 100% за декілька днів. Через це ринок мем-койнів був доволі неспокійним чим викликав інтерес інвесторів.

За перші кілька годин торгівлі монетою, її капіталізація зросла 1,4 мільйона доларів. Проте 100 тисяч доларів з них було заблоковано у пулі ліквідності.

Нагадаємо, Baby Doge 2.0 — це новий токен, створений подібно до Baby Doge Coin, який своєю чергою був натхненний Dogecoin.

Трейдери зараз активно спостерігають за динамікою цього токену та намагаються передбачити, чи перевершить він результати оригіналу — Baby Doge Coin. Станом на 21 липня Baby Doge 2.0 торгувався за 0.1 долар при ринковій капіталізації всього 76 094 доларів. Натомість трейдери оформили добові торгові угоди на суму 12 433 долари.

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Через те, що Baby Doge 2.0 і Dogecoin мають зараз активну динаміку, гравці ринку вже підшуковують інші монети, які незабаром можуть «вибухнути». Найбільше уваги привертають Evil Pepe Coin і Burn Kenny.

Bitcoin може зрости на 800%

Курс Bitcoin має перспективу до значного зростання, вважає засновник і генеральний директор криптовалютного хеджфонду Morgan Creek Digital Марк Юско. За його словами, якщо вважати монети еквівалентом золота, то вони можуть досягнути такої ж ринкової капіталізації, що і цей метал — 887% від поточного рівня.

«Давайте просто округлимо ринкову вартість золота до 12 трильйонів доларів, що, ймовірно, так і є. Але річ у тім, що половина цього золота не є грошима. Це ювелірні прикраси та інші речі, які насправді не використовуються як грошова база. Отже, ця половина становить 6 трильйонів доларів. Це в 10 разів більше. Поточна ціна Bitcoin 30 000 доларів, 10-кратна — 300 000 доларів», — додав він.

Наразі терміни такого підвищення не відомі, але бізнесмен вважає, що це не грає особливої ролі.

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