Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній — Finance.ua

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Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній

Технології&Авто
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Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній
Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній, Фото: УНІАН
Автовласники цінують китайські машини за їхню доступність, а також технологічність. Головним мінусом назвали їхню низьку якість.
Про це свідчать результати опитування 1,6 тис. респондентів.
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Які переваги китайських авто

Головною сильною стороною китайських автомобілів учасники опитування назвали доступність (25% респондентів).
У даному випадку, це не лише нижча вартість, порівняно з авто інших країн, але й наявність:
  • вибору;
  • сервісної підтримки;
  • гарантійної підтримки;
  • деталей;
  • розхідників.
На другому місці — технологічність китайських авто (13%).
Серед інших переваг респонденти вказали (по 10%):
  • привабливий зовнішній вигляд;
  • високий рівень якості;
  • комфорт.
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Недоліки китайських автомобілів

При цьому 12% респондентів не бачать у китайських машинах жодних позитивних якостей, а 44% опитаних не змогли їх назвати.
З недоліків із суттєвим відривом (28%) лідирує впевненість у низькій якості та недовговічності китайських авто.
Низьку якість забарвлення та антикорозійного захисту назвали 7% респондентів.
Якби потенційні клієнти мали вільний вибір моделей зі всіх країн, то перевагу китайським авто віддали б лише 14%.
Більшість ставить на перше місце машини з:
  • Японії (36%);
  • Німеччини (32%);
  • Кореї (22%).
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За матеріалами:
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