Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній — Finance.ua

Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній
Автовласники цінують китайські машини за їхню доступність, а також технологічність. Головним мінусом назвали їхню низьку якість.
Про це свідчать результати опитування 1,6 тис. респондентів.
Які переваги китайських авто
Головною сильною стороною китайських автомобілів учасники опитування назвали доступність (25% респондентів).
У даному випадку, це не лише нижча вартість, порівняно з авто інших країн, але й наявність:
- вибору;
- сервісної підтримки;
- гарантійної підтримки;
- деталей;
- розхідників.
На другому місці — технологічність китайських авто (13%).
Серед інших переваг респонденти вказали (по 10%):
- привабливий зовнішній вигляд;
- високий рівень якості;
- комфорт.
Недоліки китайських автомобілів
При цьому 12% респондентів не бачать у китайських машинах жодних позитивних якостей, а 44% опитаних не змогли їх назвати.
З недоліків із суттєвим відривом (28%) лідирує впевненість у низькій якості та недовговічності китайських авто.
Низьку якість забарвлення та антикорозійного захисту назвали 7% респондентів.
Якби потенційні клієнти мали вільний вибір моделей зі всіх країн, то перевагу китайським авто віддали б лише 14%.
Більшість ставить на перше місце машини з:
- Японії (36%);
- Німеччини (32%);
- Кореї (22%).
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