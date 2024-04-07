Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній — Finance.ua

Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній 07.04.2024, 01:11 — Технології&Авто

Зроблено в Китаї: які переваги та недоліки автомобілів, виготовлених у Піднебесній, Фото: УНІАН

Автовласники цінують китайські машини за їхню доступність, а також технологічність. Головним мінусом назвали їхню низьку якість.

Про це свідчать результати опитування 1,6 тис. респондентів.

Які переваги китайських авто

Головною сильною стороною китайських автомобілів учасники опитування назвали доступність (25% респондентів).

У даному випадку, це не лише нижча вартість, порівняно з авто інших країн, але й наявність:

вибору;

сервісної підтримки;

гарантійної підтримки;

деталей;

розхідників.

На другому місці — технологічність китайських авто (13%).

Серед інших переваг респонденти вказали (по 10%):

привабливий зовнішній вигляд;

високий рівень якості;

комфорт.

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Недоліки китайських автомобілів

При цьому 12% респондентів не бачать у китайських машинах жодних позитивних якостей, а 44% опитаних не змогли їх назвати.

З недоліків із суттєвим відривом (28%) лідирує впевненість у низькій якості та недовговічності китайських авто.

Низьку якість забарвлення та антикорозійного захисту назвали 7% респондентів.

Якби потенційні клієнти мали вільний вибір моделей зі всіх країн, то перевагу китайським авто віддали б лише 14%.

Більшість ставить на перше місце машини з:

Японії (36%);

Німеччини (32%);

Кореї (22%).

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