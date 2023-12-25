Zoom втратив популярність серед інвесторів — Finance.ua

Zoom втратив популярність серед інвесторів
У рік пандемії COVID-19 Zoom Video Communications почала стрімко набирати популярність. Однак у 2023 році компанія втратила своє місце в індексі Nasdaq 100 через погіршення фундаментальних показників та зниження очікувань аналітиків.
Про це повідомляє Bloomberg.
Акції Zoom піднялися лише на 5,7% у порівнянні зі значущими показниками 2020 року, коли вони зростали майже на 400%. Повернення працівників до офісів та посилення конкуренції призвели до спаду інтересу інвесторів.
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Приблизно 70% аналітиків (у червні 2020 року таких було 41%) рекомендують продавати акції Zoom. Очікується, що зростання прибутку залишиться низьким у наступні кілька років.
У відповідь на це Zoom розширює свій бізнесовий набір програм, зокрема програмне забезпечення для контакт-центрів і чат, аналогічний Slack, від Salesforce. Проте нові пропозиції поки що не змогли зупинити стагнацію зростання прибутку.
Компанія також розглядає можливості придбання інших бізнесів, як-от виробника програмного забезпечення Five9.
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