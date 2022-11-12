Zoom розширює функціональність платформи Zoom One — Finance.ua

Zoom розширює функціональність платформи Zoom One Сьогодні 04:17 — Технології&Авто

Zoom розширює функціональність платформи Zoom One

Компанія Zoom під час щорічної презентації Zoomtopia 2022 анонсувала появу двох нових сервісів у своїй єдиній платформі Zoom One, а саме пошти та календаря.

Фото: explore.zoom.us

Багато хто досі вважає Zoom просто програмою для відеоконференцій, але насправді вона вже має набагато більшу функціональність — і з новими сервісами ще ближче наближається до продуктів типу Microsoft 365 або Google Workspace.

Як зазначає керівник відділу продуктів Джозеф Чонг, Zoom Mail та Calendar орієнтовані на малий та середній бізнес, який цінує конфіденційність — поштова служба Zoom забезпечує наскрізне шифрування листів, що надсилаються між користувачами сервісу.

Нові сервіси інтегруються з іншими можливостями Zoom One: наприклад, календар включає функцію «бронювання» зустрічей, що дозволить учасникам простіше обирати час для зустрічі у Zoom.

Фото: explore.zoom.us

Для облікових записів можна використовувати домен @zmail.com, а клієнти бізнес-плану Zoom One можуть створювати власні домени. Також повідомляється, що в пошті та календарі Zoom можна використовувати акаунти Google і Microsoft 365.

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