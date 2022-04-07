Золотовалютні резерви України у березні зросли на 2% – НБУ — Finance.ua

Золотовалютні резерви України у березні зросли на 2% – НБУ

Вчора 14:35 — Банківські метали

Станом на 1 квітня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 28,1 млрд доларів, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Чому зростають резерви?

Зазначається, що основною причиною зростання резервів є насамперед надходження фінансування від міжнародних партнерів, яке компенсувало продаж валюти Національним банком та платежі з обслуговування державного боргу.

Упродовж березня динаміку резервів визначали три чинники.

Перший — операції з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 3,274 млрд доларів. Зокрема:

1,006 млн спеціальних прав запозичень надійшли від МВФ у межах Інструменту швидкого фінансування RFI;

639 млн євро — від Європейського інвестиційного банку;

588 млн євро — від Європейського союзу;

111 млн доларів та 312 млн євро — від Світового банку.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 283 млн доларів. З цієї суми 205 млн дол спрямовано на обслуговування єврооблігацій та 44 млн дол — на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій, номінованих у валюті.

Крім того, у березні Національний банк та уряд сплатили 680 млн дол на користь МВФ.

Другий чинник — операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

«Після вторгнення російських загарбників на територію України з 24 лютого валютний ринок працює в режимі обмежень. Це важливо для захисту стабільності фінансової системи України, її надійного функціонування. З огляду на обмеження більшість операцій на валютному ринку в березні здійснювалися між банками та Національним банком», — повідомляють в Нацбанку.

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Загалом у минулому місяці Національний банк продав на валютному ринку 2,476 млрд доларів й викупив 748 млн доларів. Чистий продаж валюти центробанком становить 1,728 млрд дол.

Третій чинник — переоцінка фінансових інструментів унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість зменшилася на 28 млн дол.

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