Золотовалютні резерви України у березні зросли на 2% – НБУ — Finance.ua

Зазначається, що основною причиною зростання резервів є насамперед надходження фінансування від міжнародних партнерів, яке компенсувало продаж валюти Національним банком та платежі з обслуговування державного боргу.
Упродовж березня динаміку резервів визначали три чинники.
Перший — операції з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 3,274 млрд доларів. Зокрема:
1,006 млн спеціальних прав запозичень надійшли від МВФ у межах Інструменту швидкого фінансування RFI;
639 млн євро — від Європейського інвестиційного банку;
588 млн євро — від Європейського союзу;
111 млн доларів та 312 млн євро — від Світового банку.
Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 283 млн доларів. З цієї суми 205 млн дол спрямовано на обслуговування єврооблігацій та 44 млн дол — на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій, номінованих у валюті.
Крім того, у березні Національний банк та уряд сплатили 680 млн дол на користь МВФ.
Другий чинник — операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.
«Після вторгнення російських загарбників на територію України з 24 лютого валютний ринок працює в режимі обмежень. Це важливо для захисту стабільності фінансової системи України, її надійного функціонування. З огляду на обмеження більшість операцій на валютному ринку в березні здійснювалися між банками та Національним банком», — повідомляють в Нацбанку.