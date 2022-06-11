Зображення OnePlus 10 розкривають дизайн та технічні характеристики — Finance.ua

Зображення OnePlus 10 розкривають дизайн та технічні характеристики

OnePlus готує смартфон OnePlus 10, який займе в лінійці виробника проміжне положення між OnePlus 10 Pro та OnePlus 10R.

Прем’єра новинки може відбутися вже у липні. Першою країною, де стартують продажі, стане Індія.

Як пише джерело, раніше для цієї моделі розраховували використовувати SoC Dimensity 9000, але в останній момент розробники вибрали замість неї Snapdragon 8 Plus Gen 1. мегапіксельна фронтальна камера, основна камера з датчиками роздільною здатністю 50, 16 та 2 Мп.

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Ємність акумулятора складе 4800 мА·год, він буде підтримувати надшвидку провідну зарядку потужністю 150 Вт. Як ОС виступить Android 12 з інтерфейсом OxygenOS 12. Також смартфон отримає стереодинаміки та підекранний сканер відбитків пальців

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