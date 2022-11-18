Знайшли сліди вибухівки. Швеція підтвердила диверсію на "Північному потоці" — Finance.ua

Знайшли сліди вибухівки. Швеція підтвердила диверсію на "Північному потоці" Сьогодні 16:12 — Енергетика

У ході розслідування вибухів на гілках газопроводу «Північний потік» на місці події було виявлено «сторонні предмети» та сліди вибухівки.

Про це йдеться в повідомленн і прокуратури Швеції.

Згідно з висновками слідчих, на газопроводах системи «Північний потік» відбулася серйозна диверсія.

«Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, були зроблені великі вилучення, і район був ретельно задокументований. Аналізи, які були проведені, показують сліди вибухових речовин на кількох зі знайдених сторонніх предметів», — йдеться в повідомленні.

Розслідування продовжується. У прокуратурі з’ясовують, чи можна будь-кому пред’явити підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, 27 вересня на російських трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» виявили кілька витоків газу. За словами шведських сейсмологів, причиною цього міг бути вибух. Президент США Джо Байден заявив, що, ймовірно, трубопроводи підірвала росія.

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