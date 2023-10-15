Зміни правил фінмоніторингу можуть підвищити довіру до фінансової системи країни — експерт
Впровадження більш централізованого та формалізованого підходу до фінмоніторингу може не лише підвищити його ефективність, але й підвищити довіру до фінансової системи.
Таку думку в коментарі УНН висловила співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.
«З впровадженням більш централізованого та формалізованого підходу до фінмоніторингу можна очікувати підвищення його ефективності, зменшення витрат банків та підвищення довіри до фінансової системи в цілому», — вважає експерт.
Для пояснення вона навела приклад щодо чітко встановленої суми готівкових коштів у розмірі 400 тис. грн, які клієнт-фізична особа може внести на свій рахунок або депозит у банку. За словами експерта, якщо сума перевищує цей рівень, то клієнту необхідно надати документи, що підтверджують походження коштів: попередні договори банківських вкладів в інших банках, договори купівлі-продажу майна чи інші.
«Саме ось тут починається історія правил кожного окремого банку, один банк бере до уваги документи, термін укладання яких не більше одного року давнини, другий банк — не більше трьох років, третій банк враховує інші умови. Ця ситуація спричинена тим, що регулятор не встановив чіткого правила», — підкреслила Олена Сосєдка.
В результаті, за її словами, з одного боку є незадоволені клієнти, а з іншого — ризики для банку, що приймає до уваги документи, наприклад трирічної давнини, адже «регулятор може вирішити, що це недостатньо ризик-орієнтований підхід». Як зазначила співзасновниця Concord Fintech Solutions, те ж саме стосується й більш складних комбінацій правил фінансового моніторингу щодо транзакційних операцій.
«Без сумніву, ініціювання та імплементація чітких та прозорих правил з фінансового моніторингу знаходиться на боці Національного банку України», — резюмувала Олена Сосєдка.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰
Поділитися новиною