Зміни до порядку реєстрації податкових накладних набули чинності — Finance.ua
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Зміни до порядку реєстрації податкових накладних набули чинності

Казна та Політика
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Постанова Кабінету Міністрів щодо внесення змін до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування набула чинності 11 січня.
Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Телеграмі.
«Відсьогодні набули чинності зміни в порядок реєстрації податкових накладних, розроблені разом з експертами, бізнесом та фінансовим комітетом ВР», — зазначив Гетманцев.
На його переконання, завдяки змінам до зазначеного порядку вдасться зменшити кількість блокувань податкових накладних, а також невмотивованого віднесення підприємств до ризикових.
Зокрема, відповідно до змін, автоматично розблоковуються податкові накладні, заблоковані з 14 жовтня до реєстрації таблиці даних підприємства (за УКТ ЗЕД в діючих таблицях).
Безумовній реєстрації підлягають податкові та розрахункові коригування на обсяг операцій до 5 000 грн (обсягом до 500 000 грн на місяць).
Крім того, рішення про віднесення платника до ризикових повинні бути мотивовані конкретними обставинами, вказаними в рішенні, а виведення платника з категорії ризикових автоматично тягне виведення й усіх його контрагентів за умови, що вони внесені до переліку ризикових виключно через господарські операції з платником, якого вивели з ризикових.
Як повідомлялося, після набрання чинності оновленим Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування підприємці почали масово скаржитися на безпідставне блокування податківцями реєстрації ПДВ-документації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Накладні блокували при виявленні лише одного з критеріїв ризиковості, а не трьох, як раніше. Що фактично зупиняло розрахунки між контрагентами та унеможливлювало відшкодування ПДВ.
Кабінет Міністрів 23 грудня вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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