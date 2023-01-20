Зміни 2023 року, які спричинять зростання цін у Варшаві — Finance.ua

Зміни 2023 року, які спричинять зростання цін у Варшаві Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Інфляція в Європі продовжує зростати. Аналітики очікують, що цьогоріч її пікове значення на польському ринку перевищить позначку у 20%. За що жителям Варшави доведеться платити більше у 2023, розповідаємо далі.

Попереду на поляків чекає ще один рік високих цін. Жителі Варшави отримуватимуть більші рахунки за комунальні послуги, їх очікують вищі податки, значні виплати по іпотеці, а також зростання середнього чека в супермаркетах. Міжнародний сервіс TransferGo назвав основні зміни, які виснажуватимуть гаманці мешканців столиці Польщі впродовж 2023 року.

Висока інфляція у Польщі

Інфляція продовжить зростати й у 2023 році. Згідно з прогнозом Національного банку Польщі, індекс росту цін досягне піку на початку року, а потім буде поступово знижуватися. Це означає, що вартість продуктів й надалі йтиме вгору. Варто пам’ятати, що нижча інфляція не означає, що ціни також стануть нижчими.

Штраф за неоплачене паркування

З початку січня у Варшаві зріс штраф за неоплачуване паркування у зоні платних паркінгів. Замість 250 злотих порушникам тепер доведеться заплатити 300 злотих. Крім того, зросла вартість штрафу, сплаченого впродовж 7 днів після порушення. Якщо раніше водії могли зекономити, вчасно виплативши 170 злотих, то зараз, після підвищення тарифів, найнижчий збір становитиме 200 злотих.

Підвищення цін на електроенергію

Якщо говорити про зростання рахунків за комунальні послуги, то у 2023 році доведеться більше платити за електроенергію. Відповідно до змін, затверджених Управлінням регулювання енергетики, місячна сума в платіжці може бути навіть на 60% вищою, ніж у 2022 році.

Високі ставки за іпотечними кредитами

У грудні 2022 року ставка за іпотечними кредитами впала на понад 1 відсотковий пункт у порівнянні із попереднім місяцем. В кінці 2022 року Рада з монетарної політики втретє поспіль вирішила залишити процентні ставки Національного банку Польщі без змін. Це призвело до зниження WIBOR (відсоткових ставок, за якими банки надають кредити іншим комерційним установам), а отже — до зменшення процентних ставок за кредитами на основі індексу. Однак, попри це, позичальникам варто готуватися до ще одного року високих розстрочок. Щомісячна плата може не зрости та навіть трохи знизитися, але вона все одно буде високою.

Вищі тарифи за користування автомагістралями

У 2023 році зросте плата за проїзд автомагістралями, якими керує Генеральна дирекція національних доріг і автострад. Перші, кого стосуються зміни, — це водії автобусів і вантажівок. З січня тарифи зросли на 13,3%.

Більший податок на власність

Ставки податку на майно зростуть майже на 12%. Відповідно до прийнятої в листопаді 2022 року постанови, за 1 квадратний метр корисної площі житлових будинків мешканці Варшави платитимуть 1 злотий, тобто на 0,11 злотих більше, якщо порівнювати з тарифом минулого року. Особи, які є власниками бізнесу, платитимуть за 1 квадратний метр 28,78 злотих — на 3,04 злотих більше, ніж торік.

Телеканал 24 За матеріалами:

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