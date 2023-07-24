Зміна тарифу на електроенергію допомогла Україні втримати енергосистему, — Галущенко — Finance.ua
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Зміна тарифу на електроенергію допомогла Україні втримати енергосистему, — Галущенко

Енергетика
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Зміна тарифу на електроенергію допомогла Україні втримати енергосистему, — Галущенко
Зміна тарифу на електроенергію допомогла Україні втримати енергосистему, — Галущенко
Без рішення про перегляд тарифу на електроенергію для населення Україні не вдалося б втримати свою енергосистему.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, рішення про перегляд тарифу на електроенергію для населення було вимушеним.
«Без цього рішення, ми враховували якісь мінімальні параметри, наскільки все-таки можна підіймати, фактично, втримати енергосистему нам би не вдалося», — наголосив міністр.
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Галущенко додав, що система підтримки пільгового тарифу на електроенергію досить ефективно працювала до початку повномасштабного вторгнення. Проте через падіння споживання промисловістю стало дуже складно підтримувати тариф.
«По факту, за рахунок продажів якраз промисловому сектору економіки, компанії, вони балансувались фінансово для того, щоб надавати електроенергію по неринковому тарифу для населення. Відповідно, коли споживання впало в деяких регіонах на 40%, на 50%, там є тимчасово окуповані території, це теж очевидно, тому ситуація непроста», — підкреслив міністр.
Він додав, що наразі ключове питання — це забезпечення ремонтної кампанії та проходження наступної зими.

Довідка Finance.ua:

  • 30 травня Кабінет Міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення;
  • уряд схвалив підвищення з 1 червня тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год;
  • крім того, експерти кажуть, що Підвищення тарифу на електроенергію для населення дасть змогу «Енергоатому» одержати кошти на подальше проведення регламентних і ремонтних робіт. Про це повідомив економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.
За матеріалами:
Обозреватель
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