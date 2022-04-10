ЗМІ: білорусь спалює золотовалютні резерви, а грошей залишається дедалі менше — Finance.ua

ЗМІ: білорусь спалює золотовалютні резерви, а грошей залишається дедалі менше

Вчора 08:33

Стрес і потрясіння обійшлися білорусі в березні 692,9 млн дол. золотовалютних резервів, зниження склало 8,4%.

Про це пише місцеве видання Наша ніва.

Місяць тому теж теж було зменшення: резерви скоротилися на 259,1 мільйона доларів або на 3 відсотки. У підсумку станом на 1 квітня 2022 року їхня загальна сума склала 7,57 млрд доларів.

«Зниження валютних резервів суттєво змінило їх структуру. Основні втрати — це іноземна валюта, її частка знизилася з 43 до 37 відсотків. Частка золота збільшилася з 40 до 44 відсотків», — йдеться у повідомленні.

У перерахунку на долар США та з урахуванням зростання цін на дорогоцінний метал вартість золота в резервах становить 3,34 млрд дол., а іноземної валюти залишилося лише 2,8 млрд дол.

"Доля інших активів у резервах дуже мала. Збитки від курсових різниць у березні в іноземній валюті становили 730 мільйонів доларів, або 21 відсоток.

100 мільйонів доларів було витрачено на погашення боргу, решта — продаж валюти на підтримку рубля і переведення валютних резервів на інші активи", — резюмується у матеріалі.

Нагадуємо:

Уряд білорусі вже офіційно заявив, що деякі кредитори з числа «ворогів» отримають свої гроші лише у білоруських рублях.

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