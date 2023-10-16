Житловий сертифікат у Дії тепер знаходиться одразу серед документів — Finance.ua
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Житловий сертифікат у Дії тепер знаходиться одразу серед документів

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Житловий сертифікат у Дії тепер знаходиться одразу серед документів
Житловий сертифікат у Дії тепер знаходиться одразу серед документів
Українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у Дії. У ньому вказуватиметься сума компенсації та можна буде почати пошуки майбутнього помешкання.
Тепер житловий сертифікат можна переглянути одразу серед документів у застосунку Дія. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Раніше сертифікат зберігався лише в розділі єВідновлення. Тепер знайти його в застосунку стало легше.
Водночас в Міністерстві зазначили, що скористатись сертифікатами можна буде вже незабаром, оформивши купівлю-продаж нерухомості.

Довідка Finance.ua:

  • у житловому сертифікаті у Дії вказуватиметься сума компенсації та можна буде почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада можна буде використати сертифікат на покупку житла;
  • щоб подати заявку, потрібно спочатку подати дані про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не подавали), а потім подати заявку на отримання компенсації, скориставшись послугою «єВідновлення» в застосунку;
  • щоб перевірити житловий сертифікат у Дії, необхідно: авторизуватися в застосунку, перейти в розділ Послуги — єВідновлення, вибрати Сертифікати на житло.

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За матеріалами:
Finance.ua
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