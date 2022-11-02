Житло зможуть отримати більше переселенців - уряд розширив програму іпотеки — Finance.ua

Житло зможуть отримати більше переселенців - уряд розширив програму іпотеки Вчора 15:04 — Кредит&Депозит

Житло зможуть отримати більше переселенців - уряд розширив програму іпотеки

Кабінет Міністрів розширив можливості участі в програмі забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.

Право на пільговий іпотечний кредит отримали ВПО, які мають житло на території громад, розташованих у районах проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, перелік яких затверджений наказом Мінреінтеграції.

На яке житло можна взяти кредит

Переможці відбору отримують можливість взяти кредит на житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше — 25 років). При цьому переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка вказувалася в заяві про намір отримати кредит.

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Також збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 кв. метрів (раніше — 21 кв.м).

Реструктуризація та кредитні канікули

З метою зменшення фінансового навантаження на позичальника у випадку зниження рівня його платоспроможності встановлено можливість здійснення реструктуризації заборгованості.

Зокрема, шляхом:

розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом;

надання позичальнику пільгового періоду, протягом якого йому відтерміновуються платежі з погашення кредиту та сплати відсотків;

збільшення строків кредитування (але не більше ніж на 60 місяців).

Окрім того, знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, що відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії росії, відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, протягом яких він може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків.

Про факт пошкодження нерухомості позичальник повинен подати повідомлення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Звертаємо увагу, якщо підставою для встановлення кредитних канікул є знищення житла, такі кредитні канікули встановлюються до моменту отримання громадянином компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.

Довідка Finance.ua:

із жовтня на порталі «Дія» у тестовому режимі запрацювала програма доступного кредитування для українців «єОселя». Це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% — для всіх інших категорій;

умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування — до 20 років; мінімальний перший платіж — не менше ніж 20% від суми;

старт другого етапу програми — 1 січня 2023 року.

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