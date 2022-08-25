Житло, робота та запуск бізнесу: як уряд допомагатиме ветеранам повертатися до мирного життя — Finance.ua

Житло, робота та запуск бізнесу: як уряд допомагатиме ветеранам повертатися до мирного життя Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Житло, робота та запуск бізнесу: як уряд допомагатиме ветеранам повертатися до мирного життя

Підтримка ветеранів є пріоритетом для України, саме тому уряд працює над запуском грантових програм для них.

Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, вже запрацювали шість грантових програм, які дозволять отримати кошти для започаткування і розвитку власного бізнесу. В жовтні стартує іпотечна програма, що допоможе їм придбати власне житло. А центри зайнятості освоюють специфіку взаємодії з ветеранами, аби запропонувати кожному з них гідну роботу.

«Для України великий виклик інтегрувати ветеранський рух в економічне життя. До повномасштабного вторгнення ми мали близько 500 тисяч учасників українсько-російської війни, тепер їх кількість збільшиться і може сягнути 2 мільйонів. Президент Володимир Зеленський чітко окреслив завдання, які стоять перед Урядом та Міністерством економіки. Це реабілітація ветеранів, забезпечення їх соціальним житлом, гідними умовами праці та надання можливості розпочати власну справу. Таким чином ми будемо мати велику ветеранську армію відновлення, внесок якої в економіку може стати однією з точок росту. Вже працюємо над тим, аби виконати ці завдання й маємо результати», — наголосила Свириденко.

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За її словами, з жовтня стартує державна іпотечна програма, спрямована на військовослужбовців, ветеранів, лікарів та вчителів.

«Її пільгові умови передбачають кредит під 3% на 20 років з початковим внеском в розмірі 20%. Розширюємо можливості ветеранів у підприємництві. Для тих, хто хоче та може займатися власною справою, розпочали реалізацію шести грантових програм. Це програма „Своя справа“ — мікрогранти до 250 тис грн. Можна відкрити свою кав’ярню, перукарню, СТО та інший невеликий бізнес. Вхід до програми максимально цифровізований, алгоритм подачі документів простий та зрозумілий. За цією програмою є перші результати — на рахунки одержувачів мікрогрантів державою перераховано 52,7 млн грн», — повідомила Міністр економіки України.

Також вона проінформувала про можливості для ветеранів за іншими грантовими програмами.

«Окремі програми у сфері сільського господарства — садівництво та створення теплиць. Держава фінансує 70% усіх витрат для першої тисячі заявників. Для ветеранів, які займаються IT, діє програма підтримки стартапів. Особливо нам важливо розвивати технології military-tech для зміцнення обороноздатності та безпеки. Інтегруватися в цивільне життя допоможе програма „Старт в ІТ“. Держава оплачує навчання за спеціальністю „інформаційні технології“, яка сьогодні найбільш затребувана на ринку праці», — заявила Юлія Свириденко.

Вона відзначила, що для ветеранів, які не мають хисту до бізнесу, повинні бути безбар’єрні умови інтеграції на ринку праці.

«Державні центри зайнятості сьогодні змінюють підходи в роботі з ветеранами та стають більш клієнтоорієнтованими. Вони врахують усі особливості досвіду учасників бойових дій. Нададуть їм широкий спектр послуг з працевлаштування, забезпечать перекваліфікацію та якісний підбір вакансій. В цьому контексті важливо, аби парламент в другому читанні ухвалив законопроект 6067. Він серед іншого передбачає компенсацію роботодавцям частини витрат на оплату праці за працевлаштованих ветеранів, які понад 6 місяців були зареєстровані в якості безробітних», — повідомила перша віце-прем’єр-міністр.

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