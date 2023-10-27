Жителям двох областей через підрив Каховської ГЕС виплатили 110 млн грн допомоги — Finance.ua
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Жителям двох областей через підрив Каховської ГЕС виплатили 110 млн грн допомоги

Особисті фінанси
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Жителям двох областей через підрив Каховської ГЕС виплатили 110 млн грн допомоги
Жителям двох областей через підрив Каховської ГЕС виплатили 110 млн грн допомоги, Фото: ДСНС
В Україні постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині виплачено вже майже 110 мільйонів гривень державної допомоги. Йдеться про виплати одноразової державної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень тим, хто постраждав від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Урядовий квартал.
«Станом на 25 жовтня таку фінансову підтримку отримали постраждалі мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму більш ніж 109,8 мільйона гривень. Таким чином, держдопомогу вже виплачено 20 937 жителям Херсонщини та 1035 — Миколаївщини», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що заяви на цю грошову допомогу від держави приймаються до 31 жовтня 2023 року включно. Її можуть отримати люди, які на момент підриву ГЕС проживали (були зареєстровані/задекларовані) в населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення. Включно з тими, хто після 6 червня поточного року виїхав із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну територію.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Finance.ua
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