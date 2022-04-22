Жителів ЄС закликають до енергоощадливості, аби зменшити залежність від рф — Finance.ua

Жителів ЄС закликають до енергоощадливості, аби зменшити залежність від рф

Вчора 19:27 — Енергетика

Жителів ЄС закликають до енергоощадливості, аби зменшити залежність від рф

Жителям ЄС радять більше ходити пішки, користуватися велосипедами та громадським транспортом, а також працювати з дому, щоб зменшити залежність від енергоносіїв з рф та підтримати Україну.

Відповідні рекомендації Міжнародного енергетичного агентства викладені в програмі під назвою «Граю свою роль».

«Якби всі громадяни ЄС дотримувалися наведених рекомендацій вдома та на робочих місцях, це заощадило б 220 млн барелів нафти на рік, що достатньо для заповнення 120 супертанкерів, та близько 17 млрд кубометрів газу, якого достатньо для опалення майже 20 млн будинків», — йдеться в документі.

Європейцям рекомендують вимикати системи опалення взимку та кондиціонери влітку, змінити налаштування нагрівачів води до нижчих показників температури, працювати з дому принаймні тричі на тиждень.

«На дорогу на роботу припадає приблизно чверть нафти, що використовується автомобілями в ЄС, а середня протяжність маршрутів в один бік становить близько 15 кілометрів. Однак більше третини роботи в ЄС можна виконувати з дому... Якщо ваша робота дозволяє це, то працюючи з дому три дні на тиждень можна зменшити рахунок за пальне приблизно на 35 євро за місяць, навіть якщо врахувати збільшення споживання енергії вдома», — вказується в обґрунтуванні до рекомендацій.

Також пропонується використовувати власні автівки економніше, по змозі у великих містах не виїжджати ними в неділю, пересуватися пішки або на велосипеді, послуговуватися громадським транспортом, під час подорожей віддавати перевагу потягам замість літаків.

За прогнозом аналітиків, дотримання цих рекомендацій дасть щорічну економію на рівні 450 євро для одного домогосподарства. Також пропонується стимулювати дотримання заходів з енергозбереження на різних рівнях — від місцевого до державного.

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