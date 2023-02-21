Жителі звільнених територій за пів року отримали понад 277 мільйонів грошової допомоги — Finance.ua

Жителі звільнених територій за пів року отримали понад 277 мільйонів грошової допомоги
За пів року жителям звільнених територій виплатили понад 277 млн грн грошової допомоги.
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Телеграмі.
«У межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій за 6 останніх місяців забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більш як 277,1 млн грн», — йдеться в повідомленні.
Проєкт стартував у вересні 2022 року, й наразі виплати на звільнених територіях продовжуються.
Так, станом на 20 лютого допомогу готівкою у розмірі 1200 грн від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 116 тисяч громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.
Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено по 2200 грн допомоги більш ніж 39 тисячам осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини.
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