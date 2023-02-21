Жителі звільнених територій за пів року отримали понад 277 мільйонів грошової допомоги — Finance.ua

Жителі звільнених територій за пів року отримали понад 277 мільйонів грошової допомоги Сьогодні 16:13 — Казна та Політика

Жителі звільнених територій за пів року отримали понад 277 мільйонів грошової допомоги

За пів року жителям звільнених територій виплатили понад 277 млн грн грошової допомоги.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє у Телеграмі

«У межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій за 6 останніх місяців забезпечено виплату одноразової грошової допомоги мешканцям деокупованих територій на загальну суму більш як 277,1 млн грн», — йдеться в повідомленні.

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Проєкт стартував у вересні 2022 року, й наразі виплати на звільнених територіях продовжуються.

Так, станом на 20 лютого допомогу готівкою у розмірі 1200 грн від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 116 тисяч громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.

Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено по 2200 грн допомоги більш ніж 39 тисячам осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Укрінформ За матеріалами:

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