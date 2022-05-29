Жителі Литви зібрали 4,7 млн доларів на купівлю безпілотника «Байрактар» для України — Finance.ua

Жителі Литви зібрали 4,7 млн доларів на купівлю безпілотника «Байрактар» для України

Вчора 17:10

Сотні литовців об’єдналися, щоб купити сучасний безпілотник для України на знак солідарності із її боротьбою проти російської агресії, пише ukrainian.voanews.com з посиланням на агенство Рейтер

4,7 мільйона доларів було зібрано всього за три з половиною дні, переважно невеликими сумами, для фінансування покупки військового безпілотника «Байрактар» (Bаyraktar TB2), повідомляє телекомпанія Laisves TV, яка організувала акцію.

«До того як почалася ця війна, ніхто з нас не думав, що ми купуватимемо зброю. Але зараз це нормальне явище. Потрібно щось робити, щоб світ став кращим», — каже 32-річна Агнє Беліцкайте, яка перерахувала 100 євро одразу, як тільки 25 травня розпочався збір коштів.

«У той час як уряди найбільших країн світу нескінченно радяться, литовське суспільство просто об’єднується», — сказала Беліцкайте.

«Я вже не вперше роблю пожертвування на купівлю зброї для України. І робитиму це до перемоги», — сказала вона агентству Reuters, додавши, що частково нею рухали побоювання, що Росія може напасти і на Литву.

«Це перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають гроші, щоб купити щось на кшталт „Байрактар“. Це безпрецедентно, це неймовірно», — сказав Бешта Петро, посол України у Литві, в інтерв’ю Laisves TV.

Безпілотники «Байрактар» довели свою ефективність проти російських військ та їхніх союзників у конфліктах у Сирії та Лівії, його закупівля організована Міністерством оборони Литви, яке повідомило агентство Reuters, що планує придбати апарат у Туреччини наступного тижня.

«Нові, несподівані заходи щодо збору коштів знову надихають людей. Іде третій місяць вторгнення... важливо не звикати до цього», — заявила прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в інтерв’ю телеканалу Laisves TV.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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