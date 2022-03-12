Жителі Києва можуть отримати продуктові набори: хто і як це може зробити — Finance.ua

Соціально незахищені верстви населення та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати продуктові набори у територіальних центрах соціального обслуговування за місцем проживання.
Про це нагадав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
Хто може претендувати на допомогу:
особи з інвалідіністю;
родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
одинокі люди літнього віку;
паліативні хворі;
особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, тощо.
Де отримати допомогу? Ці люди можуть звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.