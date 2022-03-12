Жителі Києва можуть отримати продуктові набори: хто і як це може зробити — Finance.ua
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Жителі Києва можуть отримати продуктові набори: хто і як це може зробити

Вчора 11:30Особисті фінанси
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Соціально незахищені верстви населення та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати продуктові набори у територіальних центрах соціального обслуговування за місцем проживання.
Про це нагадав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
Хто може претендувати на допомогу:
  • особи з інвалідіністю;
  • родини, в яких виховуються діти з інвалідністю;
  • одинокі люди літнього віку;
  • паліативні хворі;
  • особи, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів, тощо.
Де отримати допомогу? Ці люди можуть звертатися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу.
Адреси та контакти центрів можна переглянути на сайті КМДА, Гуманітарного штабу, а також у додатку «Київ цифровий».
Комендантська година на вихідні. У Києві комендантська година у вихідні не змінюється та триватиме щодня з 20:00 до 7:00.
Також Київ продовжує допомагати з евакуацією із містечок, що розташовані біля Києва. Це — Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Немішаєве.
Микола Поворозник вкотре звернувся до водіїв з проханням не виїжджати без необхідності до міста, пропускати машини «швидкої» та транспорт із гуманітарним вантажем.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, на картах у «Київ Цифровий» можна знайти важливі об’єкти у столиці:
За матеріалами: Finance.UA
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