Житель Волині намагався незаконно вивезти з України $320 тисяч — Finance.ua

Житель Волині намагався незаконно вивезти з України $320 тисяч

Вчора 15:14 — Кримінал

Житель Волині намагався незаконно вивезти з України $320 тисяч

У пункті пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею в жителя Волинської області виявили 320 тисяч доларів, які він намагався незаконно вивезти з України.

Про це повідомляє у Фейсбук Державна митна служба.

«Дбайливо спаковані й пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть — на своєму тілі під верхнім одягом», — зазначають у ДМС.

Валюту митники вилучили. ЇЇ перекажуть на спеціальний рахунок Національного банку та використають на потреби Збройних сил України.

У відомстві додали, що згідно зі статтею 483 Митного кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення.

За курсом НБУ, на сьогодні сума штрафу за вказане правопорушення становить майже 9,5 млн грн.

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