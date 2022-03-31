Житель Волині намагався незаконно вивезти з України $320 тисяч — Finance.ua
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Житель Волині намагався незаконно вивезти з України $320 тисяч

Вчора 15:14Кримінал
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Житель Волині намагався незаконно вивезти з України $320 тисячЖитель Волині намагався незаконно вивезти з України $320 тисяч
У пункті пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею в жителя Волинської області виявили 320 тисяч доларів, які він намагався незаконно вивезти з України.
Про це повідомляє у Фейсбук Державна митна служба.
«Дбайливо спаковані й пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть — на своєму тілі під верхнім одягом», — зазначають у ДМС.
Валюту митники вилучили. ЇЇ перекажуть на спеціальний рахунок Національного банку та використають на потреби Збройних сил України.
У відомстві додали, що згідно зі статтею 483 Митного кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення.
За курсом НБУ, на сьогодні сума штрафу за вказане правопорушення становить майже 9,5 млн грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
За матеріалами: Укрінформ
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