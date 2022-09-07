Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає — в Міноборони дали роз'яснення — Finance.ua
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Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає — в Міноборони дали роз'яснення

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Як повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.
Про це йдеться в її повідомленні на Фейсбук.
Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної Ради доопрацьовується проект Закону «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
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Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок носить виключно добровільний характер, Міністерство оборони України раніше направило до Комітету.
Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.
«Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков. Нагадую, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом. Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання. Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки», — зазначила вона.
Ще на рік — до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним.
«Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує. Після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде», — резюмувала вона.
Як заявив Генеральний Штаб, досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що раніше жінок зобов’язали встати на військовий облік. Перелік професій, після отримання яких жінки зобов’язані стати на військовий облік:
  • державна безпека;
  • автомобільний транспорт;
  • транспортні технології (за видами);
  • річковий і морський транспорт, гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, суднобудування;
  • будівництво та цивільна інженерія,
  • Повний перелік професій за посиланням.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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