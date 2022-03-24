Жодного бареля російської нафти: Зеленський закликав Європу посилити санкції проти рф — Finance.ua
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Жодного бареля російської нафти: Зеленський закликав Європу посилити санкції проти рф

Вчора 15:18Казна та Політика
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Жодного бареля російської нафти: Зеленський закликав Європу посилити санкції проти рфЖодного бареля російської нафти: Зеленський закликав Європу посилити санкції проти рф
Президент України Володимир Зеленський закликав Європу вводити санкції проти росії щотижнево.
Про це глава держави сказав під час свого відеовиступу перед шведськими парламентарями.
Володимир Зеленський подякував уряд Швеції за військову допомогу Україні, а також за те, що країна цілком підтримує політику санкцій проти рф.
За словами президента, у кремлі іншої мови, крім санкцій, не розуміють.
«Швеція однією із перших прийшла нам на допомогу. Ваша підтримка абсолютно щира... Ми разом у нашій антивоєнній коаліції. І ми повинні зробити все, щоб росія шукала мир», — наголосив Зеленський.
Президент України вважає, що санкційні пакети проти росії треба вводити щотижнево.
«Жодного бареля російської нафти. Жодного заходу російських суден у ваші порти. Жодних податків ваших компаній до бюджету рф. Їхня воєнна машина має залишитися без засобів для існування», — сказав президента Володимир Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ICTV
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