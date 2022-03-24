Жодного бареля російської нафти: Зеленський закликав Європу посилити санкції проти рф — Finance.ua

Володимир Зеленський подякував уряд Швеції за військову допомогу Україні, а також за те, що країна цілком підтримує політику санкцій проти рф.
За словами президента, у кремлі іншої мови, крім санкцій, не розуміють.
«Швеція однією із перших прийшла нам на допомогу. Ваша підтримка абсолютно щира... Ми разом у нашій антивоєнній коаліції. І ми повинні зробити все, щоб росія шукала мир», — наголосив Зеленський.
Президент України вважає, що санкційні пакети проти росії треба вводити щотижнево.
«Жодного бареля російської нафти. Жодного заходу російських суден у ваші порти. Жодних податків ваших компаній до бюджету рф. Їхня воєнна машина має залишитися без засобів для існування», — сказав президента Володимир Зеленський.