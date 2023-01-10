«Жодна статистика не відображає адаптивності та стійкості українського бізнесу», – Артур Золотаревський — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ «Жодна статистика не відображає адаптивності та стійкості українського бізнесу», – Артур Золотаревський Сьогодні 11:10 — Особисті фінанси

«Жодна статистика не відображає адаптивності та стійкості українського бізнесу», – Артур Золотаревський

Нещодавно НБУ оприлюднив макроекономічний та монетарний огляд. За даними Нацбанку, впродовж грудня інфляція в країні пришвидшувалася. Втім для воєнних умов її рівень є помірним.

Інфляційний тиск зберігався через наслідки війни та дефіцит електроенергії. Водночас його стримувало зміцнення готівкового курсу гривні.

За словами одного з засновників «Доброзем» Артура Золотаревського, вагому роль у стійкості української економіки відіграв середній та малий бізнес.

«З огляду на ситуацію та масштаби руйнувань, подібна статистика виглядає досить оптимістично. Але вона не відображає нашого ключового здобутку — адаптивності та стійкості українського бізнесу. Він не просто вистояв, а й дає всі підстави чекати на зростання економіки у 2023», — зазначає Золотаревський.

Підприємства швидко адаптуються до нових умов, як то відключення світла. Звісно їх витрати зросли, а виробництво скоротилося. Та бізнес не зупиняється. Багато хто зміг стабілізувати виробництво.

Зі свого боку Уряд доклав максимум зусиль аби підтримати підприємців.

«Держава оперативно відреагувала на всі виклики та перевела економіку на військові рейки. Було прийнято багато рішень для підтримки бізнесу в умовах воєнного стану. В першу чергу це зменшення регуляції та відтермінування строків сплати податків для підприємств, які неспроможні їх заплатити», — пояснює Золотаревський.

Не менш важливими, на думку засновника «Доброзем», стали програма релокації підприємств із зони бойових дій на Захід України та випуск облігацій внутрішньої державної позики.

Серед важливих кроків уряду у підтримці бізнесу варто також відзначити звільнення ФОП І-ІІ груп від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), а юросіб та ФОП ІІІ групи — від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ та ТРО та звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

Щодо прогнозів на 2023 — експерти вважають його роком відновлення економіки.

Проведена у 2022 мобілізація капіталу на підтримку приватного сектору має проявитися цього року у фінансуванні проєктів з боку ЄБРР (до 4 млрд доларів), МФК (до 2 млрд доларів), DFC до 4 млрд доларів.

Більшість аналітиків очікують на збільшення приватних інвестицій до України за допомогою страхування воєнних ризиків.

Зі свого боку Міністерство економіки України прогнозує ріст ВВП в 2023 році на рівні 3,2%. Першу половину року інфляція буде залишатися високою, але в другому кварталі піде на спад. Такі прогнози базуються на сценарії, коли активна фаза бойових дій закінчиться влітку перемогою України.

Згідно з консенсус-прогнозом провідних економістів країни, у 2023 році очікується зростання валового внутрішнього продукту України на 3,25 відсотка при споживчій інфляції на рівні 21,5 відсотка та курсі національної валюти у 41 гривню за долар США.

Водночас за прогнозами Міжнародного валютного фонду, після падіння майже на третину в 2022 році реальний ВВП України може незначно зрости приблизно на 1 відсоток у 2023 році. Інфляцію фонд прогнозує на рівні 22,5 відсотка. Світовий банк же очікує зростання ВВП України на 3,3 відсотка в 2023 році та інфляцію у 20 відсотків.

Таким чином, у цьому році на нас чекають незначне зростання ВВП, трохи нижча інфляція та практично незмінний валютний курс.

Доброзем За матеріалами:

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