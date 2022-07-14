Жінки ставатимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, – Генштаб — Finance.ua

Жінки ставатимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, – Генштаб Вчора 16:12 — Особисті фінанси

Жінки ставатимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, – Генштаб

Генеральний штаб України пояснив, за яких умов жінок братимуть на військовий облік з 1 жовтня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генштабу.

У Генеральному штабі Збройних сил України були опрацьовані пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік. Було вирішено, що жінок братимуть на облік виключно за їхньою згодою.

Також було запропоновано розпочати проведення заходів із включення жінок до обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Генштаб також зауважив, що гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку наразі немає.

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після отримання яких жінки беруться на військовий облік». Попри воєнний стан, зміни до наказу не були внесені, тому взяття на облік жінок мають забезпечити з 1 жовтня 2022 року.

Довідка Finance.ua:

взяття на облік жінок має початися з 1 жовтня 2022 року. Це означає, що жінка стає військовозобов’язаною та перебуває у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Але це лише жінки тих професій, які визначені в наказі Міноборони України від 11.10.2021р. № 313. Жінкам яких професій доведеться звернутися до центрів комплектації — читайте тут;

жінки з неповнолітніми дітьми до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію;

до 18 років не підлягають призову на військову службу через мобілізацію; взяття на облік — це не мобілізація. Всі жінки, які служать, роблять це добровільно та/або за контрактом. У воєнний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві лише за контрактом і в добровільному порядку.

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