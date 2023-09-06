Жінка поцупила в магазині iPhone14, перекусивши кабель захисту (відео) — Finance.ua
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Жінка поцупила в магазині iPhone14, перекусивши кабель захисту (відео)

Світ
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Жінка поцупила в магазині iPhone14, перекусивши кабель захисту (відео)
Жінка поцупила в магазині iPhone14, перекусивши кабель захисту (відео)
Китаянка вкрала iPhone, перекусивши кабель захисту від крадіжки.
Про це повідомляє South China Morning Post.
Жінку, відому як Цю, можна побачити на кадрах відеоспостереження, як вона переглядає товари в магазині Apple в провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.
Відвідувачка розглядала MacBook, а потім підійшла до останньої моделі iPhone. За мить вона піднесла до рота протиугінний дріт, який не такий вже і тонкий, і почала його жувати.
Після декількох спроб Цю вдалося розкусити його, перш ніж таємно кинути смартфон до сумки і піти з магазину.
Попри те, що в магазині спрацювала сигналізація, ніхто зі співробітників не зрозумів, що сталося. Та грабіж не зійшов з рук, поліції не знадобилося багато часу, щоб наздогнати її через 30 хвилин.
Відтоді Цю була затримана і перебуває під слідством: вона заявила поліції, що нещодавно втратила свій телефон і, хоча вона збиралася купити новий, її налякали високі ціни, що змусило її замислитися про крадіжку.
За матеріалами:
ТСН
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