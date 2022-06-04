Жертви криптовалютних шахраїв втратили понад $1 млрд з 2021 року — FTC — Finance.ua
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Жертви криптовалютних шахраїв втратили понад $1 млрд з 2021 року — FTC

Вчора 12:34Фінтех і Картки
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Криптовалюта продовжує привертати увагу шахраїв. За даними Федеральної торгової комісії (FTC) США, у період із січня 2021 року до березня 2022 року сумарні втрати жертв криптовалютних шахраїв у країні перевищили $1 млрд.
Понад 46 тис. заяв про шахрайство з цифровими активами надійшло до FTC за вказаний період.
Зі звіту відомства відомо, що найбільшою популярністю у шахраїв користуються найбільші криптовалюти, такі як біткойн, Ethereum або Tether. Близько 70% випадків шахрайства були пов’язані з біткойном, тоді як викрасти Tether та Ethereum зловмисники намагалися у 10% та 9% випадків відповідно. Шахрайство з інвестиціями було найпоширенішим способом обману і завдало близько $575 млн збитків. Найчастіше такий спосіб обману ефективний проти інвесторів-аматорів, яких легко переконати в отриманні великого доходу за короткий період.
«Інвестиційні шахраї стверджують, що вони можуть швидко та легко отримати величезний прибуток для інвесторів. Але такі криптовалютні „інвестиції“ надходять прямо в гаманець шахраїв», — повідомив представник FTC.
Зазначається, що зловмисники стали активніше використовувати соціальні мережі та програми для знайомств для обману на інвестиціях у криптовалюту. Шахраї знайомляться з жертвами, входять до них у довіру та переконують інвестувати у криптовалюту. Такий спосіб обману завдав жертвам зловмисників понад $185 млн. збитків.
Звіт FTC сформований на основі заяв ошуканих криптовалютних інвесторів. Насправді ж масштаби діяльності шахраїв у цій сфері значно ширші. За оцінкою відомства, менше 5% ошуканих інвесторів повідомили про це FTC. За оцінкою блокчейн-платформи Chainanlysis, минулого року обсяг незаконно переведеної на рахунки шахраїв криптовалюти становив $14 млрд, що вдвічі більше в порівнянні з аналогічним показником роком раніше.

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За матеріалами: 3dnews.ru
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