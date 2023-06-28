Железняк розповів, коли в Україні буде відновлено електронне декларування — Finance.ua

Железняк розповів, коли в Україні буде відновлено електронне декларування Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Железняк розповів, коли в Україні буде відновлено електронне декларування

Обов’язкове електронне декларування статків держслужбовців та чиновників місцевого самоврядування в Україні буде відновлено до кінця 2023 року.

Про це в інтерв'ю The Page наголосив Ярослав Железняк, народний депутат, заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

«Ми скоро відновимо електронне декларування чиновників з певними змінами, які стосуються військової безпеки. Це є вимогою МВФ, яка достатньо чітко прописана, й до кінця 2023 року ми її виконаємо», — підкреслює Железняк.

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Проте нардеп не впевнений, що декларації допоможуть в боротьбі з корупцією.

«На жаль, я сиджу в залі, де деякі з 405 народних депутатів є відвертими корупціонерами, але щодо їх декларацій поки що не були відкриті справи НАБУ і САП. Тобто, декларації — не панацея. Але для моєї роботи, щоб почистити митницю, деяких правоохоронців й інших корупціонерів, декларації є допоміжним інструментом», — додав Железняк.

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Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України в жовтні 2020 року закрило реєстр електронних декларацій, а після повномасштабного вторгнення обов’язкове декларування статків для посадовців взагалі було припинено, і наразі це заважає антикорупційним органам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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