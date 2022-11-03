"Зерновий коридор" працює: вже проекспортували 10 мільйонів тонн продовольства — Finance.ua
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"Зерновий коридор" працює: вже проекспортували 10 мільйонів тонн продовольства

Казна та Політика
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В рамках «зернової ініціативи», яка розблокувала українські порти для експорту продовольства, вивезено вже 10 млн тонн української агропродукції.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зазначається, що 10 млн тонн продукції відправлено до 43 країн світу.
У четвер, 3 листопада, з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшло 7 суден з 290 тисяч тонн української агропродукції до країн Азії та Європи.
Серед них — судно ESENTEPE з 29 тис. тонн насіння соняшника до Оману та KEY KNIGHT з 67 тис. тонн кукурудзи для Китаю.
З 1 серпня 430 суден експортували 10 млн. тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи. У Мінінфраструктури нагадали, в жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40%, якби росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.
Нагадаємо, рф повернулася до виконання угоди, і зерновий коридор для експорту українського продовольства запрацює з полудня середи, «як це було раніше».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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