«Зернова ініціатива»: з України вийшли ще шість суден — Finance.ua

«Зернова ініціатива»: з України вийшли ще шість суден Вчора 20:16 — Казна та Політика

Сьогодні з портів Одеса, Чорноморськ і Південний у рамках «зернової ініціативи» вийшли ще шість суден з українською агропродукцією.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«6 суден експортували 154 тис тонн української агропродукції з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи», — ідеться у повідомленні.

З Одеського порту вийшов балкер DIGNITY, з порту Чорноморськ — WEI HE, YAF S, з порту Південний — AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.

За час дії «зернової ініціативи» з українських портів експортовано 7,38 млн тонн агропродукції. Усього вийшло 331 судно, вони вирушили до країн Азії, Європи та Африки.

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