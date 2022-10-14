«Зернова ініціатива»: з України вийшли ще шість суден — Finance.ua
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«Зернова ініціатива»: з України вийшли ще шість суден

Казна та Політика
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Сьогодні з портів Одеса, Чорноморськ і Південний у рамках «зернової ініціативи» вийшли ще шість суден з українською агропродукцією.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
«6 суден експортували 154 тис тонн української агропродукції з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи», — ідеться у повідомленні.
З Одеського порту вийшов балкер DIGNITY, з порту Чорноморськ — WEI HE, YAF S, з порту Південний — AK HAMZA, MARLEN, IRMGARD.
За час дії «зернової ініціативи» з українських портів експортовано 7,38 млн тонн агропродукції. Усього вийшло 331 судно, вони вирушили до країн Азії, Європи та Африки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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