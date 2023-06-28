Землі Німеччини, які приймають українських біженців — Finance.ua

Землі Німеччини, які приймають українських біженців Сьогодні 08:00

Між землями існує угода щодо квот прийому біженців. Землі, які «перевиконують» свою квоту, можуть тимчасово «закриватися», поки квоти не вирівняються. Люди, якы прибувають до таборів у землях, що не приймають, перенаправляються до тих, що приймають.

Про це повідомляє uahelp.wiki

Зараз усі квоти на межі, тому статус «земля приймає/не приймає» може змінюватись кілька разів протягом дня, ні на що не можна розраховувати.

Найбільші пункти первинного прийому — в Ганновері Messhalle або Берліні Tegel, там серед іншого видають безкоштовний квиток на поїзд до наступного пункту призначення.

Список земель, які можливо приймають (змінюється протягом дня кілька разів):

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Thüringen

Винятки є, але дуже вузькі. Ви можете отримати розподіл у землю, що «не приймає», тільки якщо у вас там є:

робочий контракт,

навчання,

близькі родичі по першій лінії (чоловік/дружина, неповнолітні діти)

Вас можуть залишити в землі, що «не приймає», якщо ви приїхали туди, не маючи розподілу в іншу землю, і при цьому якраз днями звідти поїхало багато українців і звільнилися місця — цей момент передбачити неможливо, сьогодні є, завтра немає.

Кожна земля встановлює свої правила про розподіл біженців містами та регіонами всередині землі. Великі міста давно переповнені та «не приймають».

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