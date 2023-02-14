Землетруси в Туреччині паралізували третину потужностей з виробництва сталі — Finance.ua
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Землетруси в Туреччині паралізували третину потужностей з виробництва сталі

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Великі металургійні заводи на півдні Туреччини, як очікується, залишаться закритими протягом декількох тижнів, виробничі лінії простоюватимуть, а робітники намагатимуться впоратися з наслідками потужних землетрусів у регіоні.
Про це пише Bloomberg із посиланням на генерального секретаря Асоціації виробників сталі Туреччини Вейсела Йяна.
За його словами близько десятка заводів в Іскендеруні та Османіє, розташованих неподалік від епіцентру землетрусів 6 лютого, забезпечують третину турецького виробництва сталі.
Генеральний секретар Асоціації виробників сталі Туреччини додав, що, хоча заводи в цьому районі не зазнали фізичних ушкоджень, багато працівників або членів їхніх сімей загинули, а ті, хто вижив, намагаються вижити в імпровізованих умовах.
"Всі сталеливарні заводи в цьому районі закриті", - сказав він телефоном понеділок. "Заводи можуть залишатися закритими принаймні до кінця цього місяця або, можливо, до середини березня", - додав Йян.
"Туреччина входить до топ-10 світових виробників та експортерів сталі, і ця галузь однією з перших оцінила збитки від найсмертоносніших підземних поштовхів, що сталися в країні майже за сто років.
Хоча їхній вплив на регіональну економіку ще не до кінця зрозумілий, Bloomberg Economics підрахувало, що на ліквідацію наслідків може знадобитися еквівалент 5,5% ВВП у вигляді державних витрат", - пише Bloomberg.
Одна бізнес-група оцінила економічні збитки від землетрусів у понад 84 млрд доларів США, включно з пошкодженням будівель і втратою національного доходу. Скорочення робочої сили коштуватиме ще $2,9 млрд, йдеться у звіті Конфедерації підприємств і бізнесу Туреччини від 10 лютого.
Сталеливарні заводи зіткнулися з черговим збоєм після того, як їм довелося відправити техніку та обладнання для допомоги в рятувальних роботах. "Крани та деяке інше ключове обладнання потребують калібрування після завершення робіт", - сказав Йян.
Iskenderun Demir ve Celik AS -підрозділ найбільшої металургійної групи Туреччини Erdemir, Tosyali Group's Toscelik, Tosyali Demir Celik AS і Tosyali Toyo Celik AS, спільне підприємство з японською Toyo Kohan Co. Ltd., MMK Metalurji, підрозділ російського Магнітогорського металургійного комбінату, є одними з компаній, що працюють в регіоні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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