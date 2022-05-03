Земельні відносини під час воєнного стану: як працюватиме процедура передачі земель — Finance.ua

Земельні відносини під час воєнного стану: як працюватиме процедура передачі земель

Вчора 20:59 — Аграрний ринок

Експерти програми USAID із аграрного і сільського розвитку (АГРО), залучені Міністерством аграрної політики та продовольства України, підготували відповіді на найпоширеніші запитання щодо Закону № 2145-IX про земельні відносини під час воєнного стану.

Про це пише agroreview.com

Як відбуватиметься процедура передачі земель в умовах воєнного стану.

Хто формує договір оренди земельної ділянки товарного с/г виробництва: орган місцевого самоврядування чи районна військова адміністрація?

Договір формують його сторони. ТЦе може бути Word-файл, який будуть підписувати кваліфікованими електронними підписами орендар та орендодавець.

Яким чином розробляти техдокументацію на неінвентаризовані земельні ділянки: хто буде замовником, чи може ТГ бути замовником?

Формування ділянки для передачі її в оренду здійснюють на підставі техдокументації з землеустрою щодо інвентаризації земель, яку розробляють за рішенням органу, уповноваженого передавати ділянку в оренду, та затверджує такий орган.

Яка процедура передачі ділянок, у яких цільове призначення земель запасу? Чи можна їх передавати для ведення товарного с/г виробництва без розроблення техдокументації?

Землям запасу с/г призначення присвоюють окремий код цільового призначення.

При передачі такої ділянки в оренду для ведення товарного с/г виробництва потрібно присвоїти ділянці новий код цільового призначення.

Водночас при зміні цільового призначення потрібно вносити відомості до Державного земельного кадастру, який наразі не працює.

Отже, передача ділянки, яка перебуває у запасі, буде можливою після відновлення роботи Кадастру.

Яка процедура накладення електронного підпису сторонами?

Згідно з Законом № 2145-IX договір оренди ділянки укладають лише в електронній формі. Електронний документ (файл) договору засвідчують кваліфікованими електронними підписами орендаря та орендодавця.

Які особливості передачі в умовах воєнного стану в оренду для ведення товарного с/г виробництва ділянок, власники яких померли?

Місцева рада зможе розпоряджатися такими земельними ділянками після їх визнання відумерлою спадщиною.

Якщо селищна рада не може провести сесію через відсутність кворуму, чи можливо передати в оренду земельну ділянку без рішення про передачу?

Відповідно до ст. 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради.

Сільська рада проінвентаризувала дві ділянки (невитребувані земельні частки, паї) за техдокументацією з інвентаризації. Відсутні витяги з НКС, ці ділянки не затверджено. Чи можливо їх передати за наявними документами та як вказати це в рішеннях?

За Законом № 2145-IX формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду здійснюють без внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй кадастрового номера, на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яку розробляють за рішенням органу, уповноваженого передавати земельну ділянку в оренду, та затверджує цей орган. У рішенні треба посилатися на цю норму закону.

Чи можна приймати рішення про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території громади у воєнний час, якщо цей регуляторний акт був запланований ще раніше? Чи можна розпочинати процедуру регуляторного акту в умовах воєнного стану?

Можна, але треба мати на увазі, що відповідно до Закону № 2145-IX розмір орендної плати за земельні ділянки с/г призначення, які надають в оренду в умовах дії воєнного стану, не може перевищувати 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яку визначають від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Якщо земельна ділянка, яка перебувала в оренді, за рішенням м/р була поділена, і частина земельної ділянки відійшла в приватну власність, — як внести зміни в договір, якщо площа змінилась?

У результаті поділу земельної ділянки об’єкт оренди припинив своє існування. Долю однієї з земельних ділянок, яку утворили в результаті такого поділу, треба вирішувати за окремим договором.

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