Зеленський звільнив члена ради НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський звільнив члена ради НБУ

Вчора 10:44Казна та Політика
697
Президент Володимир Зеленський підписав указ звільнити Олександра Петрика з посади члена Ради Національного банку у зв’язку із закінченням строку повноважень.
Про це йдеться в указі Президента.
Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

Довідка Finance.ua:

  • Олександр Петрик — член Ради НБУ з 2018 року, був призначений президентом Петром Порошенком.
  • У Нацбанку Петрик працював з 1991 року. Свою кар’єру почав у відділі прогнозування та перспективних досліджень. У 2012-2013 роках був членом правління Національного банку.
  • З 2013 року Петрик став заступником виконавчого директора від України при штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні. Був відкликаний з Вашингтона для заміни Україною свого представника на Владислава Рашкована.

Дізнавайтесь першими всі новини про банки та курси валют на Finance.ua 💶

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.