Зеленський звільнив члена ради НБУ — Finance.ua

Зеленський звільнив члена ради НБУ

Вчора 10:44 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський підписав указ звільнити Олександра Петрика з посади члена Ради Національного банку у зв’язку із закінченням строку повноважень.

Про це йдеться в указі Президента.

Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

Довідка Finance.ua:

Олександр Петрик — член Ради НБУ з 2018 року, був призначений президентом Петром Порошенком.

У Нацбанку Петрик працював з 1991 року. Свою кар’єру почав у відділі прогнозування та перспективних досліджень. У 2012-2013 роках був членом правління Національного банку.

З 2013 року Петрик став заступником виконавчого директора від України при штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні. Був відкликаний з Вашингтона для заміни Україною свого представника на Владислава Рашкована.

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