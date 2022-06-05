Зеленський звільнив члена ради НБУ — Finance.ua

Зеленський звільнив члена ради НБУ
Президент Володимир Зеленський підписав указ звільнити Олександра Петрика з посади члена Ради Національного банку у зв’язку із закінченням строку повноважень.
Про це йдеться в указі Президента.
Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.
Довідка
Finance.ua:
- Олександр Петрик — член Ради НБУ з 2018 року, був призначений президентом Петром Порошенком.
- У Нацбанку Петрик працював з 1991 року. Свою кар’єру почав у відділі прогнозування та перспективних досліджень. У 2012-2013 роках був членом правління Національного банку.
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- З 2013 року Петрик став заступником виконавчого директора від України при штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні. Був відкликаний з Вашингтона для заміни Україною свого представника на Владислава Рашкована.