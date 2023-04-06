Зеленський заявив, що Україні та Польщі вдалося знайти рішення проблеми з експортом зерна — Finance.ua

Зеленський заявив, що Україні та Польщі вдалося знайти рішення проблеми з експортом зерна
Україні та Польщі вдалося знайти рішення проблеми з експортом українського зерна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.
«Ми обговорювали питання щодо польських і українських фермерів. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що у найближчі дні-тижні ми остаточно вирішимо всі питання. Тому що не може бути будь-яких питань, складнощів між такими близькими партнерами і реальними друзями, як Польща і Україна», — підкреслив Зеленський.
Раніше польські фермери протестували проти ввезення в країну українського зерна, оскільки це позбавляє їх можливості реалізувати власну продукцію. Вони пригрозили зірвати візит президента України Володимира Зеленського до Варшави.
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