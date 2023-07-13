Зеленський заявив про ризики для зернової угоди — Finance.ua

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Зеленський заявив про ризики для зернової угоди

Аграрний ринок
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Зеленський заявив про ризики для зернової угоди
Зеленський заявив про ризики для зернової угоди
росіяни можуть заблокувати зернову угоду після рішення Великої сімки щодо гарантій безпеки.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ за результатами візиту до Литви та участі в саміті НАТО.
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«Я впевнений, що після акцептування гарантій безпеки вони зараз робитимуть ті чи інші зриви важливих гуманітарних проектів. росія завжди так реагує: не дотримується слова й постійно хоче блокувати ті чи інші гуманітарні коридори, щоб створити нову кризу», — заявив Зеленський.
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Він зазначив, що під час переговорів у Вільнюсі це питання, зокрема, порушував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Зеленський закликав ООН більш активно включитись у проблему, щоб угода продовжила працювати.
«З нашого боку ми нічого не порушуємо, нічого не блокуємо», — заявив Зеленський, нагадавши, що Україна не домовлялася з росією — а з ООН і Туреччиною, а вони домовлялися з росією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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