Зеленський заявив про ризики для зернової угоди — Finance.ua

Зеленський заявив про ризики для зернової угоди Сьогодні 13:28 — Аграрний ринок

Зеленський заявив про ризики для зернової угоди

росіяни можуть заблокувати зернову угоду після рішення Великої сімки щодо гарантій безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками українських та іноземних ЗМІ за результатами візиту до Литви та участі в саміті НАТО.

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«Я впевнений, що після акцептування гарантій безпеки вони зараз робитимуть ті чи інші зриви важливих гуманітарних проектів. росія завжди так реагує: не дотримується слова й постійно хоче блокувати ті чи інші гуманітарні коридори, щоб створити нову кризу», — заявив Зеленський.

Він зазначив, що під час переговорів у Вільнюсі це питання, зокрема, порушував президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Зеленський закликав ООН більш активно включитись у проблему, щоб угода продовжила працювати.

«З нашого боку ми нічого не порушуємо, нічого не блокуємо», — заявив Зеленський, нагадавши, що Україна не домовлялася з росією — а з ООН і Туреччиною, а вони домовлялися з росією.

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