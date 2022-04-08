Зеленський запропонував схему з обмеженням потоку грошей за нафту в росію — Finance.ua

Зеленський запропонував схему з обмеженням потоку грошей за нафту в росію

Вчора 20:34 — Енергетика

Зеленський запропонував схему з обмеженням потоку грошей за нафту в росію

Якщо Європа не хоче фізично припинити постачання енергоресурсів з рф вже зараз, потрібно як перший крок застосувати схему з потоком грошей за ці енергоресурси в росію.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед політиками та народом Фінляндії.

«Скільки ще часу Європа може ігнорувати потребу ввести ембарго на постачання нафти з росії? Це питання безпеки в усіх сенсах цього слова — від екологічного до воєнного. І я прошу вас: ставте це питання голосно, перед усіма в Європейському Союзі, щоб необхідне рішення нарешті з’явилось. Світ знає формати, як це зробити», — зазначив Зеленський.

«І якщо Європа не хоче фізично припинити постачання вже зараз, вона не готова, хоча це все одно неминуче, потрібно як перший крок застосувати схему з обмеженням потоку грошей за нафту в росію. Хай ці гроші накопичуються на спеціальних рахунках без доступу росії до них. Хай спочатку росія повертає мир і відповідає за воєнні злочини, а вже потім забирає свої нафтодолари і нафтоєвро», — сказав Президент.

Зі слів Глави держави, кожна освічена людина знає, що час викопного палива минув, і людство не може далі покладатися на вугілля, нафту — потрібно шукати більш чисті джерела енергії для всіх.

А якщо росія використовує енергоносії ще й для фінансування агресії проти інших народів і поширення ненависті у світі, то це має бути додатковим, важливим стимулом, зазначив він.

Також Зеленський заявив, що Україні потрібні по-справжньому дієві, потужні санкції проти росії, постійно, і «такий санкційний коктейль, який запам’ятають, як коктейлі Молотова».

Він висловив вдячність компаніям Фінляндії, які вже припинили працювати на російському ринку.

«Але потрібно повністю обірвати економічні зв’язки з цією державою. І я закликаю вас тиснути на всі ваші компанії, які продовжують підтримувати російську військову машину через свої податки, акцизи в росії», — сказав Президент.

Глава держави закликав також негайно ізолювати усі російські банки від світової фінансової системи.

«Не можна обмежуватись лише частковою відповіддю на російську загрозу Європі і демократичному світу, бо свобода не виживе, якщо залишити канали підживлення тиранії. І нам разом потрібно думати про те, як захистити Європу від російської енергетичної зброї», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

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