Зеленський закликав світ ввести "податок за війну" на всі операції рф — Finance.ua

Зеленський закликав світ ввести "податок за війну" на всі операції рф
Світ має ввести «податок за війну» проти росії, який накладатиметься на будь-які торговельні та фінансові операції агресора, а кошти з нього мають бути спрямовані на відновлення України.
Про це президент Володимир Зеленский заявив на конференції Світового банку на підтримку України.
«Потрібен спеціальний податок за війну. росія, а після неї і будь-який інший агресор, мають платити за те, що порушують глобальну стабільність. Такий податок за війну має накладатися на всі без винятку торговельні операції з рф — на всі експортні та імпортні, фінансові операції, які не є заблокованими», — заявив Зеленський.
Кошти від цього податку мають бути використані для допомоги Україні на відновлення «всього того, що росія зруйнувала цією війною». Цей податок, пропонує Зеленський, має застосовуватися до будь-якого іншого агресора, а кошти від нього спрямовуватися жертві війни.
Крім того, зазначив він, є ще низка кроків, необхідних для допомоги Україні прямо зараз. За словами президента, через економічний спад та зруйновані економічні зв’язки Україна потребує 7 млрд доларів підтримки щомісячно, тож країна потребує негайної підтримки, «аби росія знала, що війна не дасть їм реалізувати жодної із їхніх загарбницьких цілей».
Також президент закликав виключити рф з усіх міжнародних фінансових інституцій, зокрема Міжнародного валютного фонду, Світового банку та інших. Крім того, кожній державі світу, переконаний він, потрібно приготуватися до повного розриву зв’язків з рф, адже «ніхто не повинен залежати від політичного настрою» керівництва країни, і тоді у рф буде мотивація уникати війни.
«Вже заблоковані значні активи рф і представників еліти, але це ще не всі активи — роботу треба продовжувати. Ці кошти мають бути використані для відновлення України після війни, і для відшкодування збитків, які рф завдала іншим народам», — заявив він.
При цьому президент наголосив, що заблоковані російські активи можуть бути використані для оплати допомоги і надання компенсацій країнам, які постраждають від голоду та інфляції через війну.