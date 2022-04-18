Зеленський закликав роботодавців залучати переселенців до роботи — Finance.ua
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Зеленський закликав роботодавців залучати переселенців до роботи

Вчора 11:28Особисті фінанси
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Президент України Володимир Зеленський закликає роботодавців залучати переселенців до роботи.
У вечірньому зверненні він зазначив: «Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце — це допомога захисту держави у війні».
При цьому зазначив, що за кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. «Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву також можна буде подати на порталі «Дія», — сказав він.
За його словами, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував про виконання доручення щодо додаткової соціальної допомоги у зв’язку з війною.
Президент України зазначив, що передбачено, що кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання — щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину і оформити її можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи — в «Дії».
Зеленський зазначив, що триває евакуація людей із районів, охоплених бойовими діями. «Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах»- додав він.
Зеленський зазначив, що триває збір заяв через «Дію» щодо зруйнованого чи пошкодженого житла. Закликав обов’язково подавати заяви, якщо втратили квартиру, будинок або якщо вони пошкоджені обстрілами.
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За матеріалами: УНІАН
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