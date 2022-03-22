Зеленський закликав Італію до повного ембарго проти рф та блокування активів олігархів — Finance.ua
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Зеленський закликав Італію до повного ембарго проти рф та блокування активів олігархів

Вчора 17:41Фондовий ринок
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Зеленський закликав Італію до повного ембарго проти рф та блокування активів олігархів
Президент Володимир Зеленський закликав Італію підтримати санкції проти рф, зокрема й повне ембарго на торгівлю та замороження нерухомості російських олігархів.
Про це від заявив у своєму зверненні до італійського парламенту.
«Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте тих, хто наказує воювати, і тих, хто це пропагує. Вони майже всі використовують Італію як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць», — закликав Зеленський.
«Заблокуйте всю нерухомість, рахунки, яхти — від „Шехерезади“ і до найменших. Заблокуйте активи всіх, хто має в росії вплив, хай вони його застосовують для миру, щоб колись мати змогу повернутися до вас», — додав він.
Зеленський закликав Італію підтримати більшість санкцій проти росії, включно з повним ембарго на торгівлю з агресором, зокрема нафтове ембарго, заборону для російських кораблів заходити в італійські порти.
Також він наголосив на тому, що не має бути жодного виключення з санкцій для російських банків, адже раніше ЄС «відрізав» від міжнародної системи SWIFT лише 7 російських банків.
«Не допустіть продовольчої кризи у сусідніх для вас регіонах, допоможіть нам зупинити вбивства, збережіть українські родини. Цю війну треба закінчувати якнайшвидше, повертати мир, прибирати з України ворожі війська, проводити розмінування і відбудовувати України після цієї війни разом, в Євросоюзі», — резюмував президент.
За матеріалами: Економічна Правда
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