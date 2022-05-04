Зеленський закликав іноземні компанії повністю вийти з російського ринку — Finance.ua
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Зеленський закликав іноземні компанії повністю вийти з російського ринку

Вчора 12:03Фондовий ринок
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Зеленський закликав іноземні компанії повністю вийти з російського ринкуЗеленський закликав іноземні компанії повністю вийти з російського ринку
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що повна економічна ізоляція російського агресора нині допоможе Україні у боротьбі за захист своїх прав.
Про це глава Української держави заявив в інтерв’ю The Wall Street Journal.
«Агресора потрібно ізолювати. Повна, повна економічна ізоляція. Це дозволить Україні боротися за наші права. Вихід з російського ринку є обов’язковим», — сказав він.
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Президент також попередив керівників компаній про ризики ведення бізнесу в росії.
«Якщо якісь компанії залишаються на російському ринку, це означає, що ви безпосередньо підтримуєте цю військову машину, терористичну військову машину російської федерації. Неможливо мати справу з тим, хто завтра замість оплати просто запустить у вас ракети», — додав Зеленський.
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Президент України пообіцяв привабливі умови для інвестування глобальних компаній після завершення російсько-української війни.
«Я впевнений, що після перемоги ми все зробимо досить швидко, і Україна буде прекраснішою, ніж раніше. Ми проявили героїзм у захисті нашої спільної свободи. Ми створимо найкращі умови для інвестицій у всій Європі», — наголосив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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