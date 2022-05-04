Зеленський закликав іноземні компанії повністю вийти з російського ринку — Finance.ua

Президент також попередив керівників компаній про ризики ведення бізнесу в росії.
«Якщо якісь компанії залишаються на російському ринку, це означає, що ви безпосередньо підтримуєте цю військову машину, терористичну військову машину російської федерації. Неможливо мати справу з тим, хто завтра замість оплати просто запустить у вас ракети», — додав Зеленський.
Президент України пообіцяв привабливі умови для інвестування глобальних компаній після завершення російсько-української війни.
«Я впевнений, що після перемоги ми все зробимо досить швидко, і Україна буде прекраснішою, ніж раніше. Ми проявили героїзм у захисті нашої спільної свободи. Ми створимо найкращі умови для інвестицій у всій Європі», — наголосив Зеленський.