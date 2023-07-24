Зеленський визначив зі Столтенбергом кроки для розблокування «зернового коридору» — Finance.ua
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Зеленський визначив зі Столтенбергом кроки для розблокування «зернового коридору»

Казна та Політика
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Зеленський визначив зі Столтенбергом кроки для розблокування «зернового коридору»
Зеленський визначив зі Столтенбергом кроки для розблокування «зернового коридору»
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це український лідер написав у Twitter, повідомляє «Європейська правда».
За словами Зеленського, сторони поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.
«Також визначили з паном Столтенбергом першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського «зернового коридору», — додав президент України, не уточнивши, про які саме кроки йдеться.
Зеленський також зазначив, що обговорив зі Столтенбергом реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту, і подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.
Напередодні повідомлялося, що український президент поговорив про «зернову угоду» із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як відомо, росія 17 липня заявила про зупинку дії «зернової угоди» і пригрозила «ризиками» сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі рф.
За матеріалами:
Економічна Правда
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