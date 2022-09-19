Зеленський визначив три пріоритети роботи української делегації на Генасамблеї ООН — Finance.ua

Зеленський визначив три пріоритети роботи української делегації на Генасамблеї ООН Вчора 14:17

Делегація України 19-23 вересня візьме участь у 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Президент України Володимир Зеленський визначив три основні пріоритети роботи української делегації

Про це повідомляє прес-служба МЗС України

За даними прес-служби, пріоритети наступні:

зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги;

притягнення росії до міжнародної відповідальності за її злочини;

активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

Як зазначається в повідомленні, голова МЗС Дмитро Кулеба головуватиме на українському міністерському заході щодо притягнення росії до міжнародної відповідальності, візьме участь в міністерському засіданні Ради Безпеки ООН щодо збройної агресії росії проти України, заході високого рівня щодо безпеки цивільних ядерних об’єктів в збройних конфліктах на тлі російської окупації ЗАЕС та заході високого рівня щодо глобальної продовольчої безпеки.

Глава української дипломатії проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ країн Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Запланована участь глави МЗС в ініційованому Україною тристоронньому форматі Україна — Польща — Велика Британія на рівні міністрів та міністерському засіданні ГУАМ.

«Окрема увага під час візиту міністра буде приділена темі гарантій безпеки для України в контексті розробленого групою Єрмака-Расмуссена документа The Kyiv Security Compact», — йдеться в повідомленні.

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