Зеленський вніс кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на пост голови НБУ — Finance.ua

Зеленський вніс кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на пост голови НБУ Вчора 16:55

Зеленський вніс кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на пост голови НБУ

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Андрія Пишного на посаду голови Національного банку України.

Як уточнив заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк, комітет розгляне подання у четвер о 19:00.

Як писала ЕП, у Пишного 16 років стажу в банківській системі. На час його керування припали найбільш значущі зміни в Ощадбанк у і виведення фінустанови на прибуткову діяльність.

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Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з росією — щодо активів Ощадбанку в Криму на 1,3 млрд дол.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 жовтня підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Кирило Шевченко 4 жовтня оголосив, що йде з посади. Таке рішення він ухвалив «через причини, пов’язані зі здоров’ям, які не може далі ігнорувати». Він повідомив, що вже звернувся до президента України з проханням прийняти відставку.

Економічна Правда За матеріалами:

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