Зеленський включив «Зеонбуд» до складу КРРТ на час воєнного стану — Finance.ua

Зеленський включив «Зеонбуд» до складу КРРТ на час воєнного стану

Вчора 20:19 — Фондовий ринок

Президент Володимир Зеленський включив компанію «Зеонбуд» (Київ) до складу Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ) на час воєнного стану.

Про це йдеться в указі Президента № 151 від 19 березня.

Цим указом Зеленський запровадив відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони України від 18 березня 2022 року «Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави».

Зокрема, підтримано пропозицію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо впровадження на період дії воєнного стану особливого режиму роботи ТОВ «Зеонбуд» та її функціонування у період дії воєнного стану у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Також Президент доручив адміністрації Держспецзв’язку, КРРТ спільно з ТОВ «Зеонбуд» забезпечити:

— постійне функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійну трансляцію телевізійних каналів у МХ — 1, −2, −3, −5;

— цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів;

— резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування;

— резервну доставку телеканалів у цифрові передавачі із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку.

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